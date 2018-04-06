Юная алтайская певица прошла в финал национального тура Детского Евровидения 2018

Отборочный тур проходил в Москве с 3 по 5 апреля 2018 года. Конкурсная борьба развернулась среди 100 участников, по результатам которой в финал прошли 10 вокалистов и 2 творческих коллектива. Аня оказалась одной из 10 счастливчиков, которые встретятся вновь 3 июня в пионерском лагере Артек. Именно там состоится финал национального этапа детского Евровидения и определится тот, кто будет представлять Россию на международном конкурсе в Минске.

Свой творческий путь Аня начала с шоу-театра песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус "Маленькая мисс Барнаула-2013". В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна ". В этом же году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.

Желаем юной исполнительнице дальнейших творческих успехов и будем болеть за нее на Детском Евровидении!