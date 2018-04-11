Юная балерина из Санкт-Петербурга стала звездой соцсетей

Юная воспитанница Академии балета имени Вагановой (Санкт-Петербург) Яна Черепанова стала звездой соцсетей.
13-летняя танцовщица выложила на своей странице в Instagram фото и видео, на которых демонстрирует удивительную способность сохранять баланс, растяжку и гибкость, пишет "Петербургский авангард".
В частности, она стоит в пуантах на одной ноге на качающейся платформе или спускается на эскалаторе, подняв одну ногу в вертикальном шпагате.
Мама юной балерины — Ольга Черепанова — рассказала итальянскому изданию Derivati Sanniti, что дочь занимается балетом с четырех лет. А в девять лет Яна уже вышла на сцену театра в Екатеринбурге, где раньше жила семья.
На страницу танцовщицы в соцсети уже подписаны более 60 тыс. человек.
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