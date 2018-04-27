В Барнауле подвели итоги конкурса юных иллюстраторов от "Поколения М"

Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" реализуется компанией МТС и партнерами с 2014 года. Региональный конкурс "Поколения М" в Алтайском крае проводится впервые. Площадкой и соорганизатором конкурса стала барнаульская детская художественная школа №2, вырастившая не одно поколение юных талантов.

В конкурсе приняли участие 70 ребят, которые представили 87 работ, загруженных в альбом конкурса. В жюри конкурса вошли эксперты из алтайского Союза художников и детской художественной школы №2, они и выбрали победителей.

Ольга Смуткина,

директор ДХШ №2 г. Барнаула:

— Мы с радостью отозвались на просьбу компании МТС стать соорганизаторами этого замечательного конкурса. Наши преподаватели вошли в состав жюри, и работы начинающих художников оценивали профессионалы. Работы действительно интересные и выбрать лучшие было непросто.

В финал конкурса вышли 9 победителей и призеров. В тройке победителей - ученицы Барнаульской ДХШ №2 Анна Екшибарова, Александра Гладышева и Милана Панина, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Торжественное награждение прошло на площадке самой крупной художественной школы Барнаула "Лукоморье". В подарок дети получили наборы для будущих шедевров: альбомы, краски и карандаши. Теперь участников ждет федеральный этап конкурса в проекте "Поколение М". Его победители станут иллюстраторами серии книг русских классиков от издательства "ЭКСМО". Средства от продажи книг направят на срочные детские операции.

Дмитрий Левин,

директор филиала МТС в Алтайском крае:

— Я рад, что ребята нашего края так активно и ярко проявили себя в конкурсе "Иллюстратор". На примере проекта "Поколения М" мы видим, как современные технологии становятся для детей настоящим "социальным трамплином": ребенок из любого уголка края может учиться онлайн у звезд и мэтров искусства, развивать свой дар и в итоге тоже стать знаменитостью всероссийского масштаба. Вот и финалисты конкурса могут благодаря победе на федеральном этапе осуществить свои мечты и стать иллюстраторами книги русских классиков.

Кроме номинации "Иллюстратор", дети от 6 до 18 лет могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте.

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