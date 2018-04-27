В Барнауле подвели итоги конкурса юных иллюстраторов от "Поколения М"

Сегодня, 14:15.
Новости компаний

24 апреля в Барнауле назвали победителей и призеров регионального этапа "битвы иллюстраторов" – конкурса в рамках всероссийского благотворительного проекта "Поколение М". Участниками творческого соревнования стали не только юные барнаульцам, но и начинающие художники из районов нашего края.

Победители конкурса.
Победители конкурса. Фото: архив ДХШ №2 г. Барнаула.

Грамота.
Грамота.
Всероссийский благотворительный проект "Поколение М" реализуется компанией МТС и партнерами с 2014 года. Региональный конкурс "Поколения М" в Алтайском крае проводится впервые. Площадкой и соорганизатором конкурса стала барнаульская детская художественная школа №2, вырастившая не одно поколение юных талантов.

В конкурсе приняли участие 70 ребят, которые представили 87 работ, загруженных в альбом конкурса. В жюри конкурса вошли эксперты из алтайского Союза художников и детской художественной школы №2, они и выбрали победителей.

Ольга Смуткина,
директор ДХШ №2 г. Барнаула:

— Мы с радостью отозвались на просьбу компании МТС стать соорганизаторами этого замечательного конкурса. Наши преподаватели вошли в состав жюри, и работы начинающих художников оценивали профессионалы. Работы действительно интересные и выбрать лучшие было непросто.

В финал конкурса вышли 9 победителей и призеров. В тройке победителей - ученицы Барнаульской ДХШ №2 Анна Екшибарова, Александра Гладышева и Милана Панина, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Ирина Фрейд, "Горный пейзаж".
Ирина Фрейд, "Горный пейзаж".
Гадышева Александра, 12 лет, "Перед грозой".
Гадышева Александра, 12 лет, "Перед грозой".
Екшибарова Анна, 14 лет, "Первый снег".
Екшибарова Анна, 14 лет, "Первый снег".
Мантай Влада, 13 лет, "Этюд".
Мантай Влада, 13 лет, "Этюд".
Панина Милана, 14 лет, "Гороховец".
Панина Милана, 14 лет, "Гороховец".
Настя Яковлева, 16 лет, "Тишина".
Настя Яковлева, 16 лет, "Тишина".

Торжественное награждение прошло на площадке самой крупной художественной школы Барнаула "Лукоморье". В подарок дети получили наборы для будущих шедевров: альбомы, краски и карандаши. Теперь участников ждет федеральный этап конкурса в проекте "Поколение М". Его победители станут иллюстраторами серии книг русских классиков от издательства "ЭКСМО". Средства от продажи книг направят на срочные детские операции.

Рускова Мария, 14 лет, "Надежный друг" (фрагмент).
Рускова Мария, 14 лет, "Надежный друг" (фрагмент).
Токарева Юля, 15 лет, "Утро Венеции".
Токарева Юля, 15 лет, "Утро Венеции".

Дмитрий Левин,
директор филиала МТС в Алтайском крае:

— Я рад, что ребята нашего края так активно и ярко проявили себя в конкурсе "Иллюстратор". На примере проекта "Поколения М" мы видим, как современные технологии становятся для детей настоящим "социальным трамплином": ребенок из любого уголка края может учиться онлайн у звезд и мэтров искусства, развивать свой дар и в итоге тоже стать знаменитостью всероссийского масштаба. Вот и финалисты конкурса могут благодаря победе на федеральном этапе осуществить свои мечты и стать иллюстраторами книги русских классиков.

Кроме номинации "Иллюстратор", дети от 6 до 18 лет могут участвовать и в конкурсах по другим творческим направлениям: фотографии, вокалу, актерскому мастерству, робототехнике и др. Полный список номинаций и условия конкурса можно найти на сайте.

6+

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров