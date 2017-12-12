Юридический департамент Аэрофлота вновь признан лучшим в России и СНГ

Юридический департамент ПАО "Аэрофлот" стал победителем в ежегодном престижном конкурсе "Лучшие юридические департаменты – 2017" в номинации "Транспорт и логистика". На протяжении двенадцати лет премия вручается лидерам отрасли за высочайший уровень профессионализма и выдающиеся достижения в области юриспруденции.
Церемония награждения состоялась 17 ноября 2017 г.
Организаторами конкурса выступили журнал "Корпоративный юрист" и медиагруппа Актион-МЦФЭР. Достижения участников оценивали жюри из числа главных юристов крупных компаний и партнеров ведущих юридических фирм России.
По словам заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, "правовой блок не только добился значительного успеха в отстаивании интересов авиакомпании в судебных и государственных органах, но и активно способствовал принятию ряда законодательных инициатив, имеющих высокую общественную значимость".
Напомним, что в минувшую пятницу Государственная Дума приняла пакет законов, позволяющих авиакомпаниям вести так называемые черный списки авиадебоширов. В парламенте отметили, что продвижению инициативы во многом способствовала настойчивая позиция "Аэрофлота", с которой глава компании Виталий Савельев обратился лично к Президенту России Владимиру Путину.
В конце сентября вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить безбагажные тарифы. Законопроект также продвигался "Аэрофлотом" в интересах дочерней компании — лоукостера "Победа", работающей в сегменте низкобюджетных перевозок.
Владимир Александров,
заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам:
Работа юристов Аэрофлота способствовала тому, что авиаперелеты станут более безопасными для пассажиров, а воздушные перевозки доступнее для населения нашей страны. Это остается стратегическим направлением деятельности Группы Аэрофлот.
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