Юридический департамент Аэрофлота вновь признан лучшим в России и СНГ

Церемония награждения состоялась 17 ноября 2017 г.

Организаторами конкурса выступили журнал "Корпоративный юрист" и медиагруппа Актион-МЦФЭР. Достижения участников оценивали жюри из числа главных юристов крупных компаний и партнеров ведущих юридических фирм России.

По словам заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, "правовой блок не только добился значительного успеха в отстаивании интересов авиакомпании в судебных и государственных органах, но и активно способствовал принятию ряда законодательных инициатив, имеющих высокую общественную значимость".

Напомним, что в минувшую пятницу Государственная Дума приняла пакет законов, позволяющих авиакомпаниям вести так называемые черный списки авиадебоширов. В парламенте отметили, что продвижению инициативы во многом способствовала настойчивая позиция "Аэрофлота", с которой глава компании Виталий Савельев обратился лично к Президенту России Владимиру Путину.

В конце сентября вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить безбагажные тарифы. Законопроект также продвигался "Аэрофлотом" в интересах дочерней компании — лоукостера "Победа", работающей в сегменте низкобюджетных перевозок.

Владимир Александров,

заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам: