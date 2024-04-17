Юрия Куклачева перевели в обычную палату

Известно, что артист находится в стабильном состоянии.
По словам представителя Юрия Куклачева, он хочет скорее вернуться к работе.
Ранее стало известно, как Юрий Куклачев перенес операцию на сердце.
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Врачи приняли решение перевести Куклачева из реанимации, сообщает РИА Новости.
Известно, что артист находится в стабильном состоянии.
По словам представителя Юрия Куклачева, он хочет скорее вернуться к работе.
Ранее стало известно, как Юрий Куклачев перенес операцию на сердце.
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