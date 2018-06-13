Из какого материала делают зубы "как родные"?

Станислав Гончаров,

стоматолог-ортопед клиники "Крокус":

— Циркониевые коронки – самый прогрессивный вид протезирования. Они выгодно отличаются от металлокерамики, которая на солнце дает серый оттенок за счет металлического каркаса. У "циркония" таких проблем нет. Он равномерно просвечивается на солнце и при неоновом освещении в ночных клубах.

Циркониевые коронки уже продемонстрировали свою долговечность — такими зубками можно кусать и жевать все, что можно родными зубами.

Станислав Гончаров,

стоматолог-ортопед клиники "Крокус":

— Но особенно мне нравится этот материал своей высокой биосовместимостью. Десна плотно охватывает циркониевые протезы, перекрывая доступ бактерий под коронку и к импланту. Также они существенно дольше остаются прикрыты десной. Это эстетично и не требует повторных трат пациента.

"В стоматологической клинике "Крокус" мы добиваемся того, чтобы коронка уходила под десну, как родные зубы. Это оптимальное решение", — продолжает Станислав Гончаров.

Красивая улыбка под ключ

Стоматология "Крокус" заинтересована в продвижении циркония, потому что он действительно дает лучший результат. Компания получила интересные условия по производству коронок в лабораториях Барнаула, а также снизила цену на свои услуги. Благодаря этому циркониевая коронка "под ключ" стоит 9900 рублей. В цену входит изготовление слепков, фиксация, препарирование и другие процедуры, которые необходимы для идеального результата. Отдельно оплачивается только анестезия, если она потребуется.

Поздравление Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам, чтобы ваши пациенты всегда получали качественное лечение и в 100% выздоравливали. Думаю, что вы согласитесь: это лучший подарок для медика.

Стоматологическая клиника "Крокус" Адрес: г.Барнаул ул.Советская, 6, корпус 2

Телефон: 8 (3852) 573-773

Сайт: skrokus.ru График работы: с 8.00 до 20.00 в будни

с 9.00 до 16.00 в выходные дни (по предварительной записи)

Лицензия: Лицензия № ЛО-22-01-004667 от 25 августа 2017 г

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста