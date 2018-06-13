Из какого материала делают зубы "как родные"?

Возможности протезирования зубов достигли высочайшего уровня с широким распространением циркониевых коронок. Этот материал и технологии позволяют обеспечить максимальное сходство с "родной улыбкой", говорят в стоматологической клинике "Крокус". В этом году здесь предлагают, пожалуй, самые интересные цены на "улыбку под ключ".
Станислав Гончаров,
стоматолог-ортопед клиники "Крокус":
— Циркониевые коронки – самый прогрессивный вид протезирования. Они выгодно отличаются от металлокерамики, которая на солнце дает серый оттенок за счет металлического каркаса. У "циркония" таких проблем нет. Он равномерно просвечивается на солнце и при неоновом освещении в ночных клубах.
Циркониевые коронки уже продемонстрировали свою долговечность — такими зубками можно кусать и жевать все, что можно родными зубами.
Станислав Гончаров,
стоматолог-ортопед клиники "Крокус":
— Но особенно мне нравится этот материал своей высокой биосовместимостью. Десна плотно охватывает циркониевые протезы, перекрывая доступ бактерий под коронку и к импланту. Также они существенно дольше остаются прикрыты десной. Это эстетично и не требует повторных трат пациента.
"В стоматологической клинике "Крокус" мы добиваемся того, чтобы коронка уходила под десну, как родные зубы. Это оптимальное решение", — продолжает Станислав Гончаров.
Красивая улыбка под ключ
Стоматология "Крокус" заинтересована в продвижении циркония, потому что он действительно дает лучший результат. Компания получила интересные условия по производству коронок в лабораториях Барнаула, а также снизила цену на свои услуги. Благодаря этому циркониевая коронка "под ключ" стоит 9900 рублей. В цену входит изготовление слепков, фиксация, препарирование и другие процедуры, которые необходимы для идеального результата. Отдельно оплачивается только анестезия, если она потребуется.
Поздравление
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам, чтобы ваши пациенты всегда получали качественное лечение и в 100% выздоравливали. Думаю, что вы согласитесь: это лучший подарок для медика.
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