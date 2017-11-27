За что ополчились на алтайский сыр "Ламбер" и исчезнет ли он с полок магазинов

5 Что по этому поводу думают собственники предприятия?

Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия, Украина, СНГ и Центральная Европа Сергей Глушков, компания получила письмо из Россельхознадзора об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы в пробе сыра "Ламбер". Тут же были предприняты меры: завод заблокировал данную партию продукции на складе и провел исследования в трех независимых аккредитованных лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору лаборатории.

Как утверждает Глушков, исследования подтвердили отсутствие антибиотиков. В PepsiCo Россия не считают действия ведомства законными и обоснованными "ни в части принятых решений, ни в части опубликованных сведений". В компании не исключают возможность обращения в правоохранительные органы и в суд.