За что ополчились на алтайский сыр "Ламбер" и исчезнет ли он с полок магазинов

24 ноября Россельхознадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай обнародовал результаты проверок, проведенных на "Рубцовском молочном заводе". Оказалось, что сыр "Ламбер", который производится на этом предприятии, не отвечает требованиям качества. Причем, как отмечает ведомство, нарушение было обнаружено повторно. В результате контролирующий орган ввел ограничительные меры относительно этой продукции. Как такое могло произойти, есть ли в этом вина молочного завода и сможет ли он продавать свой сыр в России, читайте в нашем разборе.
Проверяющие нашли в сыре "Ламбер" антибиотики тетрациклиновой группы. В ведомстве сообщают: это уже не первый случай превышения допустимого уровня данного вещества в продукции предприятия. После первого раза "Рубцовский молочный завод" был поставлен на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований. На основании протоколов испытаний в Реестре предприятий Таможенного союза "РЗМ" получил статус "временно ограничено".
Данный статус запрещает "Рубцовскому молочному заводу" осуществлять поставки сыра на рынок стран-участниц ЕАЭС. Речь идет об Армении, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. В Россельхознадзоре по Алтайскому краю altapress.ru пояснили, что срок запрета будет зависеть от действий самого предприятия. Ведомство уже провело встречу с руководством завода. На предприятии начали работы по недопущению повторений подобной ситуации. Как только проблема будет решена, статус "временно ограничен" будет снят.
О том, что в сыре "Ламбер" обнаружен антибиотик, Россельхознадзор сообщил в управление ветеринарии Алтайского края. Оно имеет право ограничить перемещение по России продукции предприятий со статусом "временно ограничено". Ведомство также уведомило управление ветеринарии о необходимости проведения регионального мониторинга безопасности продукции, вырабатываемой на "Рубцовском молочном заводе". Пока неизвестно, будет ли ветеринарная служба ограничивать перевозку сыра "Ламбер". Оперативно получить комментарий по этому поводу не удалось.
Как пояснил altapress.ru Александр Майоров, директор Сибирского НИИ сыроделия, такие ситуации на молочных предприятиях возможны из-за ошибки на этапе приемки сырья. Проверки поступаемого молока на антибиотики по правилам проводятся раз в 10 дней. При этом поставщик обязан известить переработчика, если на животноводческом комплексе проводилась вакцинация животных с использованием препаратов-антибиотиков. По словам Александра Майорова, в поступлении такого молока завод точно не заинтересован. Сырье, в составе которого есть антибиотик, в процессе изготовления сыра может не свернутся до нужной консистенции.
Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент по корпоративным отношениям PepsiCo Россия, Украина, СНГ и Центральная Европа Сергей Глушков, компания получила письмо из Россельхознадзора об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы в пробе сыра "Ламбер". Тут же были предприняты меры: завод заблокировал данную партию продукции на складе и провел исследования в трех независимых аккредитованных лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору лаборатории.
Как утверждает Глушков, исследования подтвердили отсутствие антибиотиков. В PepsiCo Россия не считают действия ведомства законными и обоснованными "ни в части принятых решений, ни в части опубликованных сведений". В компании не исключают возможность обращения в правоохранительные органы и в суд.
В марте 2016 года к "Рубцовскому молочному заводу" уже выдвигались претензии относительно качества выпускаемой продукции. Тогда территориальные комитеты по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана проверили 337 проб молочной продукции. Часть из них оказались с нарушением техрегламента и требований безопасности. Так, в городе Астана по результатам исследования проб, отобранных в супермаркете "Magnum", в сыре "Ламбер" нашли бактерии группы кишечной палочки. Продукция была изъята, как из магазинов, так и со складов поставщиков. Тогда в PepsiCo Россия altapress.ru сообщили, что казахская сторона уже не первый раз "делает не подкрепленные ничем порочащие заявления".
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