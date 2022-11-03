3 ноября
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Кино и ТВ

За что Союзмультфильм «кошмарит» алтайский бизнес

«Союзмультфильм» массово подает в суд на бизнесменов Алтайского края. Основной поток заявлений пришелся на июль, но отдельные продолжали поступать также в сентябре и октябре.

Скриншот из видео
Скриншот из видео
www.youtube.com

28 и 29 июля «Союзмультфильм» подал 21 иск к алтайским предпринимателям. Сумма каждого составила 100 тыс. рублей. Предметом иска выступало незаконное использование в коммерческой деятельности принадлежащих киностудии персонажей. Иски подавались совместно двумя структурами: ООО «Союзмультфильм» и одноименной киностудией.

Удастся ли «Союзмультфильму» получить деньги, пока неясно — из 21 июльского дела он выиграл на данный момент только шесть. Еще в трех случаях заключено мировое соглашение. Заседания по остальным искам назначены на ноябрь.

Скриншот видео
Скриншот видео
www.youtube.com

В сентябре к обоим «Союзмультфильмам» присоединилась московская компания «Аэроплан». Все три структуры подали в суд на одного из предпринимателей Алтайского края. Сумма иска на этот раз составила 100 тыс. рублей. В октябре же «Союзмультфильм» потребовал с одного алтайского бизнесмена 60, а с другого — 100 тыс. рублей.

Интересно, что один из ответчиков, проигравших дело по июльскому иску, подал на решение суда апелляцию. В истории «Союзмультфильма» есть эпизод, когда иск 2015 года на те же стандартные 100 тыс. рублей, прошел через все инстанции и дошел до Верховного Суда РФ. Последнее постановление по этому делу вынесено лишь в 2019 году.

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