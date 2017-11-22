За испорченный счетчик — в суд

В качестве подтверждения факта хищения электроэнергии в суд представлен акт о неучтенном потреблении энергоресурсов. Документ был составлен при проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства в январе 2017 года. Тогда сотрудники филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" обнаружили у жителя Белокурихи факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, а именно – устройство дистанционного отключения счетного механизма.

Сам владелец испорченного счетчика не только отказался подписывать акт, но и не торопился с оплатой задолженности, которая составила более 133 тысяч рублей. Поэтому энергетики были вынуждены обратиться в суд.

Поскольку подобные действия являются нарушением пункта 62 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 и статьи 539 Гражданского кодекса РФ, суд постановил удовлетворить исковые требования и взыскать с недобросовестного гражданина задолженность за неучтенное потребление электроэнергии.

Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" напоминает: несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи и фактах несанкционированного потребления энергоресурсов можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-1000-380. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.









Департамент по связям с общественностью

ПАО "МРСК Сибири" (филиал "Алтайэнерго")

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