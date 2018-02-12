За какие услуги ЖКХ в Барнауле платят меньше или больше, чем в других городах Сибири

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Самые низкие тарифы

Самое дешевое электричество в Иркутске. Киловатт-час там стоит в три раза меньше, чем в Барнауле. Кроме того, в Иркутске меньше всего среди семи городов стоит водоснабжение и водоотведение. Иркутяне платят за кубометр в 1,6 раза меньше, чем барнаульцы.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение ниже всего в Кемерово: тепло там стоит в 2,4 раза меньше, чем в столице Алтайского края, горячая вода — в четыре.

Что дешевле всего в Барнауле? Услуга по эксплуатации жилфонда. Барнаульцы своим управляющим компаниям и ТСЖ платят в среднем почти вдвое меньше, чем новосибирцы, на 67% меньше, чем в Кемерово, и на 36% меньше, чем в Томске.

Справка Мы проанализировали тарифы на коммунальные услуги в Барнауле, Иркутске, Кемерове, Красноярске, Новосибирске, Омск и Томске.

Самые высокие тарифы

Но по самым затратным статьям квитанции Барнауле все же самый дорогой город: тарифы на отопление, горячую воду и киловатт-час в краевой центре выше, чем в остальных городах. Оговоримся: в Горно-Алтайске тарифы на электричество на 12-26% выше, чем в Барнауле, но столица Республики Алтай в наш обзор не вошла - добыть полную информацию не удалось.

Холодная вода и водоотведение дороже всего в Томске. Томичи платят за них (в сумме за обе услуги) почти на 50% больше, чем барнаульцы.

Обслуживание жилфонда дороже всего в Новосибирске.

Тарифы на услуги ЖКХ в городах Сибири

Примечание: Средняя зарплата по данным Росстата за 9 месяцев 2017 года.

Доля в зарплате

Но, полагаем, важен не столько размер тарифа, сколько доля платежей в расходах квартиросъемщиков. Поскольку 60-70% квартплаты составляет платеж за отопление, altapress.ru рассчитал еще и часть зарплаты, которая требуется на оплату одной гигакалории.

1 гигакалория — столько в среднем требуется на обогрев двухкомнатной квартиры в 50 кв. метров в месяц, согласно распространенному нормативу потребления услуги отопление (0,02 гигакалории на квадратный метр).

Данные о средней зарплате в организациях, работающих в сибирских городах, мы получили из Росстата. Получилось, что в Барнауле доля зарплату на оплату гигакалории самая высокая: 5,7%. Меньше всего от своей средней зарплаты "отрывают" на оплату отопления кемеровчане - 1,9%.

Напомним, что с 1 июля тарифы на отопление увеличатся и, видимо, подрастут и зарплаты, так что соотношение может измениться.