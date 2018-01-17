За рассказ о VIP-отдыхе красноярского губернатора уволили журналиста

Как сам Поляков рассказал "Дождю", директор вызвал его "и сказал: так и так, из-за этого сюжета мы тебя увольняем". Несмотря на то, что журналист увольняться по собственному желанию отказался, на съемки его направлять перестали, и через неделю он все же ушел по соглашению сторон.

В сюжете шла речь о базе отдыха в Бюзинском заказнике в деревне Александрово, где расположено мараловодческое хозяйство и дома для отдыха высокопоставленных лиц — по утверждению журналиста, бывшего и нынешнего глав края, Александра Усса и Виктора Толоконского.

На заимке есть "гостевые домики в традиционном русском стиле, <...> баня, речка, запруда, место для зимней рыбалки, конюшня, гаражи, постройки и, конечно, хозяйская главная изба в двух уровнях".

При этом, по словам местных жителей, первые лица края прилетают на отдых на вертолете в то время, как соседняя деревня Щетинкино "в разрухе".

Поляков отмечает в сюжете, что в заказнике запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с "сохранением видового разнообразия животных и растений". Тем не менее дома для базы отдыха, по утверждению журналиста, были обустроены за счет бюджета через госзакупки, пишет "МК".

Сюжет, который Поляков, по его словам, "не пытался разместить в эфире", он выложил у себя в Facebook с подписью "высшее руководство края погрязло в коррупции".

О своем же увольнении он сообщил фразой "обиженный хозяин бюзинской заимки добился моего увольнения. Крутой!"

Факт

Усс с 2002 года являлся председателем красноярского краевого парламента, а в конце сентября 2017 года назначен врио губернатора.