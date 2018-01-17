За рассказ о VIP-отдыхе красноярского губернатора уволили журналиста

Журналист красноярской телекомпании "Афонтово" был уволен за съемку сюжета о месте отдыха губернаторов края: не вышедшее в эфир видео было выложено им в Facebook 28 декабря.
Как сам Поляков рассказал "Дождю", директор вызвал его "и сказал: так и так, из-за этого сюжета мы тебя увольняем". Несмотря на то, что журналист увольняться по собственному желанию отказался, на съемки его направлять перестали, и через неделю он все же ушел по соглашению сторон.
В сюжете шла речь о базе отдыха в Бюзинском заказнике в деревне Александрово, где расположено мараловодческое хозяйство и дома для отдыха высокопоставленных лиц — по утверждению журналиста, бывшего и нынешнего глав края, Александра Усса и Виктора Толоконского.
На заимке есть "гостевые домики в традиционном русском стиле, <...> баня, речка, запруда, место для зимней рыбалки, конюшня, гаражи, постройки и, конечно, хозяйская главная изба в двух уровнях".
При этом, по словам местных жителей, первые лица края прилетают на отдых на вертолете в то время, как соседняя деревня Щетинкино "в разрухе".
Поляков отмечает в сюжете, что в заказнике запрещена любая хозяйственная деятельность, не связанная с "сохранением видового разнообразия животных и растений". Тем не менее дома для базы отдыха, по утверждению журналиста, были обустроены за счет бюджета через госзакупки, пишет "МК".
Сюжет, который Поляков, по его словам, "не пытался разместить в эфире", он выложил у себя в Facebook с подписью "высшее руководство края погрязло в коррупции".
О своем же увольнении он сообщил фразой "обиженный хозяин бюзинской заимки добился моего увольнения. Крутой!"
Факт
Усс с 2002 года являлся председателем красноярского краевого парламента, а в конце сентября 2017 года назначен врио губернатора.
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