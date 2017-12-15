22 забавных рождественских снимка

Некоторые западные семьи любят развлекать себя созданием настоящих рождественских открыток со своим участием. К этому делу они привлекают профессиональных фотографов. Многие подходят к их созданию с большим юмором.

Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Рождественская "открытка". Фото: izismile.com. Источник.