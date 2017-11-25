Когда запустят скважину в алтайском селе?

— В 2017 этом году из краевого бюджета выделили 122,5 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края. Эти средства направили на проведение капитального ремонта, а в некоторых случаях на бурение — всего 100 скважин в 94 населенных пунктах.

В сентябре провели капитальный ремонт эксплуатационной скважины в селе Колывань. Работы на объекте завершены, скважина подключена к сетям водопровода. В настоящее время проводится анализ качества воды. После получения результатов проверки качества скважина будет запущена в эксплуатацию.