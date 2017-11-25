Когда запустят скважину в алтайском селе?

Сегодня, 17:37.
Жизнь

Сергей из Колывани спрашивает: "У нас большая проблема с водой. На возвышенности по вечерам ее нет вообще. Вроде бурят скважину, даже деньги выделили, но администрация на наш вопрос, когда же закончат работы, молчит. Хотелось бы узнать, когда решится наша проблема".

Поливка. Вода.
Поливка. Вода. Фото: СС0.

В Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ответили:

— В 2017 этом году из краевого бюджета выделили 122,5 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края. Эти средства направили на проведение капитального ремонта, а в некоторых случаях на бурение — всего 100 скважин в 94 населенных пунктах.

В сентябре провели капитальный ремонт эксплуатационной скважины в селе Колывань. Работы на объекте завершены, скважина подключена к сетям водопровода. В настоящее время проводится анализ качества воды. После получения результатов проверки качества скважина будет запущена в эксплуатацию.

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