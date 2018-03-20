Загадочно пропавший малайзийский Boeing нашли на картах Google

Австралиец Питер Макмэхон уверен, что нашел исчезнувший в 2014 году Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. Мужчина изучал изображения NASA и Google Maps, и, по его словам, ему удалось разглядеть самолет в Индийском океане, пишет The Sun.
По словам Макмэхона, на фото отчетливо виден корпус самолета, а также то, что он пробит пулевыми отверстиями. Мужчина считает, что самолет находится в 10 милях к югу от маленького острова Round Island — области, которая не была включена в поисковую операцию экспертов.
Мужчина уже направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии. Там допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом.
NEWS Peter McMahon who says he has worked on crash investigations for over 25 years, believes he found #MH370 using Google Earth. The outline which appears to be a plane was found north of Mauritius. pic.twitter.com/rgdCJZNLaI— Air Disasters (@AirCrashMayday) 17 марта 2018 г.
Бесследное исчезновение малайзийского Boeing 777-200 (рейс MH370) может превратиться в самую большую загадку в истории мировой авиации, пишет bfm.ru.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года спустя два часа после вылета. На борту самолета находились 239 человек.
Старший авиадиспетчер в Куала-Лумпур поднял тревогу лишь через пять часов после пропажи Boeing, выполнявшего рейс MH370. Предполагается, что самолет упал в Индийский океан, однако поисковые операции пока не принесли никаких результатов.
На борту находился житель Иркутска.
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