Закончи ремонт в декабре и выиграй путевку в Горный Алтай

Сегодня, 11:19.
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Только в декабре покупай керамическую плитку, керамический гранит, мозаику и декоративные элементы в сети салонов Российский кафель со скидкой до 20% и получай возможность выиграть путевку в Горный Алтай и другие призы, среди которых сертификат на ужин в ресторане, наборы для ванной комнаты, камин и сантехника, наборы для праздничного новогоднего стола и многое другое.

Акция.
Акция. Иллюстрация: архив ООО "Керамика".

Компания "Российский кафель" работает на рынке керамической плитки уже 19 лет.

В сети салонов представлен один из самых широких ассортиментов керамической плитки от ведущих российский производителей.

Прямые контракты с заводами производителями позволяют поддерживать минимальные цены на товары высокого качества и делать, пожалуй, лучшие предложения для покупателей.

В сети салонов действуют постоянные акции:

  • Бесплатная доставка.
  • Дизайн-проект — в подарок.
  • Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле? Сделаем скидку 5 % от лучшей цены конкурента.

Список коллекций, участвующих в акции, уточняйте в сети салонов "Российский кафель".

Подробнее о правилах проведения конкурса можно посмотреть по ссылке.

Организатор Акции: ООО "Керамика". ОГРН 1022200914240. Общий срок проведения Акции: с 1 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года включительно.

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