Замглавы Росимущества арестовали по подозрению в хищении 150 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину, подозреваемую в хищении средств ведомства. Чиновница курировала вопросы земельных отношений всей страны, пишет "Коммерсантъ".
По данным газеты "Коммерсант", 50-летнюю Паткину задержали 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. Туда заместитель главы Росимущества уехала 22 ноября, внезапно взяв больничный.
10 декабря сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве. Задержание Паткиной связано с возбужденным в августе 2017 года уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере — ей инкриминируют хищение как минимум 150 млн руб. со счетов управления Росимущества по Московской области. Деньги вывели через подставные фирмы и впоследствии обналичили члены преступной группы. Следствие считает, что на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли "бесхозными". В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.
Кроме организатора, которым следствие считает Паткину, по этому делу арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области. В самом ведомстве полагают, что чиновница находится на больничном.
Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства она стала 7 июня 2017 года.
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