Запаса угля на ЮТС в Рубцовске достаточно для 4-5 месяцев бесперебойной работы

23 тысячи тонн каменного угля марки "Д" прибыло на станцию с "Восточно-Бейского разреза" Хакасии. Это топливо отличается очень низкой зольностью – 14-16%, а также высокой теплоотдачей.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

— Этого количества угля нам хватит для того, чтобы бесперебойно обеспечивать потребителей горячей водой на протяжении 4-5 месяцев – весь межотопительный сезон.

Следующая крупная поставка угля на склад Южной тепловой станции запланирована после 15 августа. С этого времени СГК начнет формировать нормативный запас топлива для прохождения отопительного периода.

За минувший отопительный сезон 2017-2018 гг. энергетики сожгли в котлах Южной тепловой станции и малых котельных, которые снабжали теплом практически весь Рубцовск, 158 тысяч тонн угля.