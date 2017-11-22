Зарезервировать номер расчетного счета за 15 минут

Сегодня, 09:28.
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С 20 ноября Банк Акцепт предоставил возможность всем клиентам зарезервировать расчетный счет на сайте банка в режиме онлайн – теперь клиенты могут использовать его номер при взаиморасчетах с контрагентами еще до открытия счета.

По заявке с сайта может быть зарезервирован рублёвый расчетный счет коммерческим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются резидентами Российской Федерации.

Счет резервируется на 10 рабочих дней, в течение которых клиент должен предоставить полный пакет документов в офис банка для открытия счета.

Зарезервировать расчетный счет совершенно бесплатно клиенты могут в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание или по ссылке >>

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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