Зарезервировать номер расчетного счета за 15 минут

По заявке с сайта может быть зарезервирован рублёвый расчетный счет коммерческим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются резидентами Российской Федерации.

Счет резервируется на 10 рабочих дней, в течение которых клиент должен предоставить полный пакет документов в офис банка для открытия счета.

Зарезервировать расчетный счет совершенно бесплатно клиенты могут в разделе Корпоративным клиентам/Расчетно-кассовое обслуживание или по ссылке >>

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru