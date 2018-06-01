Как в бизнес-игре победила "Фиолетовая корова"?

Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Выпускной 1 семестра бизнес-школы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Отпраздновать завершение первого семестра бизнес-школы газеты "Свободный курс" решили как можно ярче — 5 команд сражались в веселой битве под названием "Квиз". Кого здесь только не было: и "Фиолетовая корова", и "Рок-звезды" и даже команда "Мало половин". Задания для этих креативных банд тоже были необычные: нужно было угадать логотипы успешных алтайских компаний, определить возраст известных личностей по фото, ответить на интеллектуальные вопросы и даже отгадать популярные музыкальные хиты в исполнении робота "Сири". Атмосфера праздника царила повсюду — стилизованная фотозона и вкуснейший фуршет от компании "Шеф-еда" пришлись по вкусу всем! Гости не просто прониклись соревновательным духом - они вскакивали с мест, от души смеялись и поддерживали друг друга. Все участники получили заряд позитивных эмоций, а победители — призы и подарки от партнеров мероприятия: АО КБ "ФорБанк" и сети туристических агентств "Слетать.ру".



Теперь слушателей бизнес-школы ждут каникулы. Они соберутся вновь в октябре, чтобы продолжить обучение во втором семестре. Вы еще можете присоединится к курсу! Отправляйте вашу заявку на e-mail: soi@altapress.ru или звоните по телефону 8 (3852) 63-35-25.