Зарядная станция для электромобилей появится в Барнауле в этом году

Развитие сети зарядных станций для электромобилей – один из приоритетных проектов "Россетей". Четыре электрозаправки действуют в настоящее время на территории присутствия МРСК Сибири: одна в Кемерове и три в Красноярске.

По данным открытых источников, сегодня в Алтайском крае девять электромобилей. Их владельцы уверены, что за такими машинами будущее. Это не только экологично, но и экономически выгодно: стоимость топлива растет значительно быстрее стоимости электричества, тем более что на рынке появляются недорогие электромобили.

Развитие сети электрозаправочных станций – вклад энергетиков в улучшение экологии регионов Сибири. В будущем специалисты МРСК Сибири планируют устанавливать заправки не переменного, а постоянного тока, которые обеспечат ультрабыструю зарядку.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн. километров линий электропередачи, 496 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА. В 2016 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 742,7 млрд. кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 215 тыс. человек. Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд. рублей, что на 17,9% больше показателя 2015 года. При этом достигнута рекордная чистая прибыль в размере 98,3 млрд рублей, что на 20,5% выше, чем годом ранее. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 36 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Россети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – свыше 1,850 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 486 км. В электросетевой комплекс МРСК Сибири входит 52 608 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 802 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 43 073 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).