Застуженные ноги, сломанные весла и победа в Белграде. Каким был основатель барнаульского гребного канала

- Костенко Константин родился 10 ноября 1939 года в Магадане. Родители будущего чемпиона работали шоферами и часто колесили по стране.
- В 1968 году Костенко перевелся в Алтайский политехнический институт и переехал жить в Барнаул. После университета он 18 лет служил в ГАИ МВД.
Гребец Константин Костенко.
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- В греблю Костенко привел случай. В техникуме он увлекся велосипедным спортом, но во время многодневки «Днепропетровск-Симферополь» сильно застудил ноги. С велосипедом пришлось расстаться. Вместо него Константин в 19 лет перебрался в байдарку.
- В 1960-е годы благодаря энтузиазму Марии Мамонтовой и Виталия Зворыгина в Барнауле уже работала секция гребцов. Она располагалась на лодочной станции, неподалеку от речного вокзала.
- Летом 1960 года Костенко принял участие в первенстве края и выиграл на дистанции 10 км в «одиночке». Потом сел в «двойку» с не самым сильным гребцом и вновь выиграл «десятку».
- С 1967 года Костенко — член сборной СССР по гребле. В этом же году в байдарке-одиночке он победил на чемпионате Европы и прошел отбор в олимпийскую команду.
- Вместе с Вячеславом Кононовым Константин Костенко выиграл первенства мира в Белграде и Копенгагене на дистанции 10 км в «двойке». В первом случае не обошлось без драмы: за 200 метров до финиша хозяева соревнований сломали Кононову весло.
- Константин Костенко — пятикратный чемпион СССР, победитель многочисленных международных, всесоюзных турниров, спартакиад, двукратный чемпион мира среди ветеранов.
Гребец Константин Костенко.
dynamo22.su
- Закончив активные выступления, Костенко стал тренером и основал гребной канал на Лапе Оби. По «легкости» воды он — один из лучших в Советском Союзе.