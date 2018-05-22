Заявку на подключение к сетям "Алтайэнерго" можно подать в МФЦ

Это возможно благодаря заключенному соглашению о сотрудничестве между ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края. В его рамках МФЦ оказывает услуги по оформлению заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям "Алтайэнерго" юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимально заявленной мощностью до 150 кВт. Отделения МФЦ имеют более удобное расположение, чем ЦОК филиала. Кроме того, возможность подачи заявки в момент и на месте получения документов, подтверждающих право собственности на объект присоединения – очень удобно и экономит время клиентов. Для заявителей, обратившихся в МФЦ, услуга совершенно бесплатна.

Услуга техприсоединения к электросетям востребована в крае. Развивающемуся региону требуются новые мощности. В первом квартале этого года специалисты "Алтайэнерго" присоединили к своим сетям более 800 новых потребителей и приняли около 1000 заявок на технологическое присоединение. А в 2017 году в филиале выполнили более четырех тысяч технологических присоединений к сетям.

Чтобы стать доступней для потребителей, в "Алтайэнерго" реализуется несколько проектов, направленных на повышение качества обслуживания клиентов. Один из них – "Цифровой ЦОК", пилотный проект МРСК Сибири на базе филиала "Алтайэнерго" в рамках программы инновационного развития компании. Его цель – сделать работу с потребителями современней, удобней, проще, доступней, используя новейшее цифровое оборудование. Запуск проекта планируется осенью этого года.

Воспользоваться услугой подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала МРСК Сибири – "Алтайэнерго" можно в следующих отделениях МФЦ: