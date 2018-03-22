Заживем! Общественные российские туалеты подключат к интернету

Подключение к интернету необходимо, чтобы туалеты отображались на электронных картах общественных пространств в приложениях для смартфонов, уверен чиновник.

"Нам нужно двигаться и в одном, и в другом направлении — и интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать", — сообщил чиновник на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды, пишет polit.ru.