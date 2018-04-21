Землю накрыла мощнейшая в этом году магнитная буря

Ранее специалисты прогнозировали спокойную геомагнитную обстановку. К середине пятницы возмущения магнитного поля Земли усилились.

По пятибальной шкале буре присвоили второй уровень. Асторономы отметили, что буря продолжается более восьми часов.

Специалисты говорят, что причиной магнитной бури стали изменения характеристик солнечного ветра. Скорость окружающего Землю ветра составляет около 500 км/с при том, что в последние дни она обычно колебалась в пределах от 250 до 270 км/с.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году. Такой прогноз дал Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр "Антистихия").