Жена Медведева выписала себе газеты и журналы за госсчет

Согласно перечню абонементов аппарата правительства РФ, обозначенного на сайте Госзакупок, Светлана Медведева наравне с министрами и работниками аппарата выписывает газеты и журналы. Из списка заявок на 2018 год следует, что супруга премьера заказала себе журналы "Огонек" (средняя цена годового комплекта — 1 662 рубля), "GEO" (2 634 рубля), "Здоровье" (2 814 рублей), "Популярная механика" (2 470 рублей), "Профиль" (5 185 рублей) и "Семь дней" (8 007 рублей). Из газет Светлана Медведева выбрала "Аргументы и факты" (2 001 рубль), "Известия" (9 466 рублей), "Комсомольскую правду" (9 514 рублей), "Культуру" (1 581 рубль), "Московский комсомолец" (6 8534), "Российскую газету" (5 937 рублей) и "Совершенно секретно" (1 211 рублей). Всего для супруги председателя правительства на год оформляют подписку на 13 комплектов изданий, общая стоимость которых составляет почти 60 тысяч рублей, пишет ura.ru.

Медведева с 2007 года активно занимается общественной деятельностью — возглавляет попечительский совет "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России", а также является президентом Фонда социально-культурных инициатив. Никакой должности в правительстве, согласно по открытым источникам, у нее нет.

Члены правительства заказывают в среднем по семь-восемь изданий. В частности, пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заказала себе на год шесть комплектов изданий, среди которых преимущественно деловые газеты ("Ведомости", "Коммерсантъ", "Российская газета", Forbes и другие).

Для премьер-министра страны Дмитрия Медведева заказывают по четыре комплекта прессы: "Аргументы и факты", "Ведомости", "Ежедневная деловая газета РБК", "Известия" и так далее. В единственном экземпляре ему будут присылать только "Советский спорт" и "Спорт-экспресс". Кроме того, глава правительства, как и его супруга, отдает предпочтение журналам "Профиль" и "Огонек". Всего на выписку прессы на 2018 год правительство выделает 2,81 млн рублей.

На прессу в администрации президента РФ планируют потратить около 5,5 млн рублей.