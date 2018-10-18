Жене олигарха с Рублевки Алене Кравец на Первом канале «насильно» поменяли имидж

После громкого скандала, который произошел в семье олигарха Руслана Кравец в 2017 году, пара появилась в эфире программы «Модный приговор». Как преобразили Алену Кравец и почему светская львица сошлась со своим мужем спустя 8 лет развода — в материале altapress.ru

Примирение Алёны и Руслана Кравец

На одной из телевизионных программ российская модель и певица сделала громкое публичное заявление о том, что бывший муж незаслуженно обвинил в измене и жестоко избил её. Скандал широко обсуждали в прессе и на экране. В августе 2017 года Алёна и Руслан стали участниками программы Дмитрия Шепелева «На самом деле». Оба они прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф выявил ложь в отрицании избиения бывшей жены.

Накануне Кравецы появились в гостях у Александра Васильева в программе «Модный приговор» в прежнем статусе — мужа и жены. На этот раз поводом для передачи послужило недовольство Руслана гардеробом супруги. Всю передачу бизнесмен подчеркивал, что на помощь не всегда уместным вечерним нарядам должен прийти деловой стиль.

Не упустили ведущие и тему о разводе Алёны и Руслана. Надежда Бабкина подробно расспросила Алёну о том, кто и почему инициировал повторное замужество. Певица без стеснения ответила, что приняла предложение о браке ради их дочери Даниеллы и что ради семьи готова довериться стилистам Первого канала.

Новый образ Алены Кравец

Преображение светской львицы не стало кардинальным. Для нее подобрали более скромные образы и уложили волосы в аккуратную прическу. Зрители в зале почти единогласно проголосовали именно за новые наряды — они и достались девушке в дар от Первого канала.

Звезды в программе «Модный приговор»

Популярные персоны — не редкость для этой программы. Обычно они приглашаются в качестве экспертов. Они высказывают свою точку зрения о комплектах одежды, которые участники программы подбирают себе самостоятельно — без помощи стилистов.

Но бывают и исключения. Когда известные певцы, актеры, артисты и другие становятся ответчиками модного суда. На «Модном приговоре» уже побывали солистки группы «Мираж», Вера Дубцова, известный автор-исполнитель Кай Метов и многие другие. В октябре 2018 года стилисты программы преобразили жену депутата Романа Худякова.