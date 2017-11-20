Юстина Сосновска, известная в инстаграме как Sosenka — мастер перевоплощений из Польши. Она с легкостью примеряет на себя образы мужчин и женщин, реальных и выдуманный, персонажей фильмов и аниме. Юстина занимается косплеем всего три года, но уже готова конкурировать с лучшими гримерами мира.

Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled. Женщина, которая шокировала соцсети своими перевоплощениями. Фото: www.instagram.com/itlookslikekilled.