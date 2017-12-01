Женщина на миллион: на Алтае выберут королеву Altai Palacе

В каждом из туров примут участие по 12 участниц. Возраст участниц от 20 до 40 лет. В финале конкурса, который пройдет в сентябре 2018 года, за корону "Королева Altai Palacе" будут бороться по две представительницы от Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей и Красноярского края. Также в финал пройдут по две представительницы от Европейской части России и Дальнего Востока.

24 ноября уже прошел первый отборочный тур конкурса среди участниц из Бийска и Горно-Алтайска. 12 красавиц соревновались в кулинарном мастерстве и искусстве позировать, осваивали профессию крупье, демонстрировали свои творческие способности и интеллект.

В первом отборочном туре победили бийчанки Елена Рыжакова и Наталья Шаповалова, а номинацию "Леди Altai Palace" и право выступить в финале получила Анна Тарасова из Горно-Алтайска.

Следующий тур пройдет 21-23 декабря 2017 г.. В нем примут участие конкурсантки из Новосибирска.

Организатор конкурса - ООО "Алтай Пэлас". Призовой фонд финала - 1 000 000 рублей. Подробнее о проекте вы можете узнать по телефону: +7 (913) 693-27-81, в социальной сети "Вконтакте" или на сайте www.altaipalace.ru