Жириновский решил бороться за пост президента РФ

ЛДПР в шестой раз выдвигает в качестве кандидата на пост президента РФ Владимира Жириновского, сообщает ТАСС.
"На состоявшемся совместном заседании Высшего совета политической партии "ЛДПР" и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии "ЛДПР" председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского", — заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев.
Жириновский согласился бороться за пост президента РФ. "Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост", — сказал политик, пишет bfm.ru.
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