Жириновский решил бороться за пост президента РФ

"На состоявшемся совместном заседании Высшего совета политической партии "ЛДПР" и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии "ЛДПР" председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского", — заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев.

Жириновский согласился бороться за пост президента РФ. "Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост", — сказал политик, пишет bfm.ru.