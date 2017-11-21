В Петербурге пьяный житель Алтайского края сообщил о бомбе в самолете

17 ноября в петербургском аэропорту Пулково на 2,5 часа был задержан вылет новосибирского рейса после того, как неизвестный гражданин заявил, что на борту самолета находится некий опасный предмет.

Полиция и ОМОН Росгвардии оцепили место происшествия. С помощью служебных собак проверили самолет, повторно досмотрели пассажиров, багаж и ручную кладь. Ничего подозрительного не нашли.

Полицейские параллельно искали заявителя. Им оказался наш земляк, опоздавший на посадку. Сотрудники авиакомпании предложили ему поменять билет, но мужчина заявил, что самолет все равно без него не улетит и рассказал о "минировании".

Жителя края задержали. Он оказался пьяным. Как пишут полицейские, задержанный "не мог контролировать свое поведение и внешним видом оскорблял честь и достоинство других пассажиров".

По статье УК, которую инкриминируют задержанному, тот может оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей или лишен свободы на срок до 3 лет.