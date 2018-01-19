Житель Алтайского края с выгодой отсудил навязанную банком страховку

Кредит, страховка, карта

Алексей М. из Завьяловского района получил в банке потребительский кредит летом 2017 года. Ему выдали 201 тыс. рублей на 36 месяцев под 18,9% годовых. Но, как оказалось, в банке его так комплексно обслужили, что он, кроме кредита, получил еще и интересную банковскую карту и оказался застрахованным.

Во-первых, 32 тыс. из этой суммы банк сразу же списал по договору страхования. Получалось, что пользоваться для своих нужд он мог только частью кредита — 169 тыс. рублей. А вот вернуть банку должен был 201 тыс. Ну, и проценты надо было бы тоже платить с 201 тыс.

Во-вторых, он согласился получить кредитную карту MasterCard Gold. За ее годовое обслуживание надо платить почти 5,2 тыс. рублей (обычно сумма — 700-800 рублей!). Причем эту комиссию банк сразу же списал с той же суммы 201 тыс.

30 дней на размышления

Кредит мужчина получил 3 июля 2017 года. Но, видимо, всех предоставленных ему банковских благ не оценил. И уже 6-го сообщил и банку, и страховщикам, что отказывается от страхования.

Возможность отказаться от включениям в список застрахованных лиц у заемщика была — на это ему давалось 30 дней. К сроку Алексей уложился, поэтому он ждал, что деньги вернутся на счет. Но не дождался.

Комплексный ответ

Тогда мужчина обратился в суд. И тоже подошел к делу комплексно.

Он потребовал от банка вернуть уже не только страховку, но и неустойку (3% от невозвращённой суммы за каждый день просрочки), компенсацию морального вреда (10 тыс.), а также списанную с него комиссию за "волшебную" кредитку (которой он так и не воспользовался, оставив в запечатанном конверте). Он сказал, что услуги ему были навязаны без предоставления надлежащей информации.

Никто не навязывал

Позиция представителя банка, в общем, была предсказуемой: никто ничего не навязывал — заемщик все документы подписал добровольно.

Более того, он заявил, что сотрудник банка звонил заемщику по телефону. И будто бы убедил его не отказываться ни от страхования, ни от кредитной карты.

Между тем, представитель Алексея М. сказал, что номер телефона, по которому банковский клерк названивал, заемщику не принадлежит.

Да, он указан в договоре. Но — ошибочно. От своих намерений Алексей и не думал отказываться.

Граждане свободны

Суд напомнил, что граждане свободны в заключении договора. Что условия договора, ущемляющие права потребителя, признаются недействительными. А приобретение одних товаров запрещено ставит в зависимость от приобретения других.

По этим и ряду других оснований суд удовлетворил требования Алексея М. Правда, не все: банк обязан вернуть ему страховку (32 тыс.), комиссию по кредитной карту (5,2 тыс.) и компенсацию морального вреда (3 тыс.). Более того, за то, что банк отказался удовлетворить требования Алексея добровольно, ему придется уплатить ему еще и штраф - более 20 тыс. рублей. Общая сумма, на которую "влетел" банк, — более 61 тыс. рублей.

Алтайский краевой суд отставил решение Завьяловского райсуда в силе 9 января.