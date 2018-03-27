Жителей Барнаула приглашают на бесплатную консультацию врача-косметолога, дерматолога

Почему появились акне, с какого возраста можно посещать косметолога, как убрать нежелательные волосы, сосудистую сетку или мимические морщины? Наш врач ответит на все ваши вопросы, касающиеся красоты или здоровья кожи.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (3852) 555-373, 60-48-48. При себе иметь паспорт.

Медицинский инновационный центр "Леге Артис" Адрес: г. Барнаул, Партизанская, 132

Тел.: (3852) 555-373, 60-48-48

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