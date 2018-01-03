Жители Алтая и всей планеты делятся кадрами необычайно огромной Суперлуны

Сегодня, 10:29.
Жизнь

В ночь и вечером 2 января жители Земли могли наблюдать первое в 2018 году суперлуние. Необычайно огромная желтая луна, висевшая очень низко над горизонтом порадовала и жителей Алтая. Особенно большой и яркой она была в Барнауле во вторник в седьмом часу вечера, а вот уже к девяти часам Луна "забралась" высоко и стала обычной полной белой луной.

Снег в горах. Луна.
Снег в горах. Луна. Фото: СС0.

#суперлуние #красотыалтая #безфильтров

Публикация от Светлана Зверева (@svetlana_v_zvereva)

Какая сегодня, блин, луна ,#суперлуние

Публикация от Andrey Nikitin (@andreynikitin72)

И ещё немного #луна и #суперлуние в новом 2018 году :)

Публикация от Maria (@vinder_zonder)

#суперлуние

Публикация от Никита Данилин (@kit_danilin)

#Суперлуние 🌚🌕🌃 #Красатища 👍😊 #Magnitkafoto

Публикация от 🌹Анастасия🌹 (@nastasyasun89)

#луна🌙🌕 #луннаяночь🌙 #суперлуние #2018

Публикация от Ksyu 💖🌷 (@milanoksenia89)

Справка

Суперлуние — это астрономическое явление, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря данному явлению спутник кажется на 14% крупнее и на 30% ярче, чем обычно.

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