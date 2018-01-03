Жители Алтая и всей планеты делятся кадрами необычайно огромной Суперлуны

В ночь и вечером 2 января жители Земли могли наблюдать первое в 2018 году суперлуние. Необычайно огромная желтая луна, висевшая очень низко над горизонтом порадовала и жителей Алтая. Особенно большой и яркой она была в Барнауле во вторник в седьмом часу вечера, а вот уже к девяти часам Луна "забралась" высоко и стала обычной полной белой луной.