Жители Алтая и всей планеты делятся кадрами необычайно огромной Суперлуны

В ночь и вечером 2 января жители Земли могли наблюдать первое в 2018 году суперлуние. Необычайно огромная желтая луна, висевшая очень низко над горизонтом порадовала и жителей Алтая. Особенно большой и яркой она была в Барнауле во вторник в седьмом часу вечера, а вот уже к девяти часам Луна "забралась" высоко и стала обычной полной белой луной.
Справка
Суперлуние — это астрономическое явление, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря данному явлению спутник кажется на 14% крупнее и на 30% ярче, чем обычно.
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