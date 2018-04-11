Жители Алтайского края благодарят энергетиков

Напомним, что неожиданно ранний и бурный паводок пришел в несколько районов Алтайского края в конце марта. Опасность представляла не только большая вода. Глыбы льда, которые она несла, не оставляли ничего на своем пути и даже срезали опоры на некоторых участках ЛЭП. В зонах подтопления энергетики сразу вводили режим ограничения подачи электроэнергии – во избежание несчастных случаев. А в затопленные населенные пункты на технике высокой проходимости доставляли дизель-генераторные установки – чтобы не оставлять людей без света. Как только вода начинала отступать, ремонтные бригады незамедлительно приступали к восстановительным работам. Энергоснабжение пострадавших районов было восстановлено в рекордно короткие сроки.

- В этот непростой период на помощь пришли алтайские энергетики, в чьем профессионализме мы никогда не сомневаемся. Выполняя свой служебный долг в экстремальных условиях, энергетики филиала "Алтайэнерго" в очередной раз доказали свой профессионализм и высокий уровень ответственности за порученное дело, – подчеркнул в благодарственном письме глава Краснощековского района Александр Бобрышев.

Энергетики действительно работали в тяжелых условиях – под дождем и снегом, без подъездных путей, с постоянным колебанием уровня воды. Провод через реки переправляли с помощью плавсредств, тянули в ледяной воде. Работали днем и ночью. Но главную свою задачу в период чрезвычайной ситуации – не допустить длительных перерывов в энергоснабжении – алтайские энергетики выполнили.