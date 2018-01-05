Жительницу Алтайского края обманули при покупке породистого щенка хаски

Женщина хотела подарить щенка своим детям на Новый Год. Она позвонила по номеру, указному в объявлении из интернета. Продавец рассказал, что все щенки породистые. Мужчина попросил отправить 7 тысяч рублей для оформления документов. Женщина перевела нужную сумму.

После этого мужчина какое-то время отвечал на звонки и уверял, что они со щенком уже едут из Барнаула. Вскоре продавец перестал выходить на связь.

Номер телефона мошенника зарегистрирован в другом регионе. Полицейские устанавливают личность мужчины, против него возбудили уголовное дело.