Жительницу Алтайского края обманули при покупке породистого щенка хаски

Жительница Тальменки нашла в интернете объявление о продаже щенка хаски, но наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина хотела подарить щенка своим детям на Новый Год. Она позвонила по номеру, указному в объявлении из интернета. Продавец рассказал, что все щенки породистые. Мужчина попросил отправить 7 тысяч рублей для оформления документов. Женщина перевела нужную сумму.
После этого мужчина какое-то время отвечал на звонки и уверял, что они со щенком уже едут из Барнаула. Вскоре продавец перестал выходить на связь.
Номер телефона мошенника зарегистрирован в другом регионе. Полицейские устанавливают личность мужчины, против него возбудили уголовное дело.
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