"Подрезали сухожилия": после 25 лет рабства в Казахстане мужчину встретили родные в Бийске

Похитители 25 лет заставляли трудиться на себя сибиряка Геннадия Петрова. Он уехал в Казахстан из Новокузнецка в "лихие" 90-е на заработки, после чего его родные полностью потеряли с ним связь, сообщает vn.ru.
Там у него отобрали документы и держали на привязи в одном из аулов. Как попал в плен, мужчина не помнит.
Каждый день мужчина сторожил овец. Ему подрезали сухожилия на ногах за попытки к бегству. Он пытался несколько раз бежать. Петрова отпустили на волю, только когда он стал непригоден к работе.
Эту историю рассказали сотрудники фонда "Созвездие сердец", помогавшие переправить россиянина в родной город.
"Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийске. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят", — сообщили в организации, пишет "Росбалт".
Вся семья Геннадия сейчас живет в Бийске. Мама и папа живы, есть сестра и племянник. На днях родные его встречали уже у себя дома.
Документы, в частности российский паспорт Геннадия будут готовы уже в ближайшее время и станет проживать в Бийске.
Казахстанские силовики разбираются во всех обстоятельствах незаконного удержания. Мучители бийчанина подались в бега.
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