В барнаульском ТРЦ выступил детский духовой оркестр

Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер". Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

На фуд-корте ТРЦ выступил детский духовой оркестр RHYTHM BAND — 38 юных талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет.

Коллектив RHYTHM BAND — неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. И у посетителей ТРЦ была уникальная возможность послушать живую инструментальную музыку в исполнении этого оркестра.