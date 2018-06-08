В барнаульском ТРЦ выступил детский духовой оркестр

Сегодня, 09:31.
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В честь празднования Международного дня защиты детей в торгово-развлекательном центре "Пионер" 3 июня состоялся большой концерт.

Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".
Выступление детского духового оркестра RHYTHM BAND. Фото: архив ТРЦ "Пионер".

На фуд-корте ТРЦ выступил детский духовой оркестр RHYTHM  BAND — 38 юных талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет.

Коллектив RHYTHM  BAND — неоднократный лауреат региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. И у посетителей ТРЦ была уникальная возможность послушать живую инструментальную музыку в исполнении этого оркестра.

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