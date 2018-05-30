Живая инструментальная музыка: в барнаульском ТРЦ выступит детский духовой оркестр

Сегодня, 13:39.
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Необычное культурное событие состоится 3 июня в честь празднования Международного дня защиты детей на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер".

Фото: архив ТРЦ "Пионер".

В этот день жители и гости города, пришедшие за покупками, смогут попасть на бесплатный концерт Детского духового оркестра RHYTHM BAND - неоднократного лауреата региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. На сцене выступят 38 юных и талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет.

Маркетолог управляющей компании ТРЦ Анна Лежнева отмечает, что мероприятие такого формата будет проводиться второй раз.

Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.
Симфоническое шоу.

Анна Лежнева,
маркетолог управляющей компании ТРЦ:

— Мы получили уникальный опыт при организации концерта Симфонического оркестра, состоявшийся 4 ноября 2017 года, где музыканты исполнили на фуд-корте ТРЦ популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

В этот раз мы учтем пожелания наших посетителей и разместим огромную сцену для музыкантов, а также установим большой светодиодный экран, чтобы все, кто посетит концерт, имели возможность воочию увидеть талантливых детей, которые делают невероятные вещи и услышать как виртуозно они исполняют композиции. Приходите, такое в ТРЦ бывает очень редко!

Детский духовой оркестр выступит на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 3 июня, начало в 16.00.

Вход свободный.

За новостями ТРЦ "Пионер" следите на сайте pioneermall.ru и в официальной группе "Вконтакте".

"Симфоническое шоу" в торгово-развлекательном центре "Пионер" можно посмотреть здесь >>

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