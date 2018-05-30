Живая инструментальная музыка: в барнаульском ТРЦ выступит детский духовой оркестр

В этот день жители и гости города, пришедшие за покупками, смогут попасть на бесплатный концерт Детского духового оркестра RHYTHM BAND - неоднократного лауреата региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. На сцене выступят 38 юных и талантливых музыкантов в возрасте от 10 до 20 лет.

Маркетолог управляющей компании ТРЦ Анна Лежнева отмечает, что мероприятие такого формата будет проводиться второй раз.

Анна Лежнева,

маркетолог управляющей компании ТРЦ:

— Мы получили уникальный опыт при организации концерта Симфонического оркестра, состоявшийся 4 ноября 2017 года, где музыканты исполнили на фуд-корте ТРЦ популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач. В этот раз мы учтем пожелания наших посетителей и разместим огромную сцену для музыкантов, а также установим большой светодиодный экран, чтобы все, кто посетит концерт, имели возможность воочию увидеть талантливых детей, которые делают невероятные вещи и услышать как виртуозно они исполняют композиции. Приходите, такое в ТРЦ бывает очень редко!

Детский духовой оркестр выступит на фуд-корте торгово-развлекательного центра "Пионер" 3 июня, начало в 16.00. Вход свободный.

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"Симфоническое шоу" в торгово-развлекательном центре "Пионер" можно посмотреть здесь >>