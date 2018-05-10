Живая память о Великой Победе: "Алтайлес" приглашает желающих принять участие в акции

Стоит отметить, что на участке, где будет проходить посадка, уже растет победный лес. В этом году, с помощью лесоводом и неравнодушных жителей, планируется на площади 0,6 га посадить более 500 молодых сосен в память о подвиге советских воинов.

Для участников акции разработана программа. После официального открытия, на заранее подготовленной лесокультурной площади, будет проведен инструктаж, где наглядно покажу и расскажут, как правильно высаживать пятилетние сеянцы сосны. Заключительной частью мероприятия будет горячий обед на полевой кухне. Мероприятие займет два часа.

Приглашаются все желающие жителей края, а также организованные коллективы. Необходимо предварительно предупредить об участии, сообщив название организации и количество человек по телефону 8-905-983-00-99

Справка

Добраться до места посадки из Барнаула можно на автобусе № 258 с конечной остановки "Спартак 2" или остановки "Спартак" на Демидовской площади (напротив магазина "Мария Ра" на Красноармейском проспекте). В сторону Бобровки автобус отправляется через каждые полчаса, выйти необходимо, не доезжая 5 км до села (ориентироваться на баннер "Лес Победы").

Форма одежды — удобная для работы в полевых условиях, необходимо иметь перчатки.