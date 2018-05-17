Живая память о Великой Победе: в Алтайском крае прошла акция в честь героев ВОВ

Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес". Всероссийская памятная акция "Лес Победы". Фото: архив ЛХК "Алтайлес".

В память о подвиге советских воинов, благодаря лесоводам и добровольца, было высажено более 30 000 молодых сосен. Стоит отметить, что многие посетили мероприятия целыми семьями, и даже целыми трудовыми коллективами.

Как рассказали участники, ничто не сравнится с эмоциями, когда ты помогаешь родиться красоте и новой жизни. Было видно с какой радостью и ответственностью выполнялись посадки. На месте созданных лесных участков установлены памятные плакаты.

По словам директора по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес" Валерия Савина, главная цель проекта — вовлечение жителей Алтайского края в дело сохранения памяти земляков, самоотверженно вставших на защиту Родины.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес":