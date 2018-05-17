Живая память о Великой Победе: в Алтайском крае прошла акция в честь героев ВОВ

В течение прошедшей недели на предприятиях Лесной холдинговой компании "Алтайлес" прошла акция "Лес Победы", в которой приняли участие все желающие. Мероприятия состоялись в рамках празднования 73 годовщины Победы.
В память о подвиге советских воинов, благодаря лесоводам и добровольца, было высажено более 30 000 молодых сосен. Стоит отметить, что многие посетили мероприятия целыми семьями, и даже целыми трудовыми коллективами.
Как рассказали участники, ничто не сравнится с эмоциями, когда ты помогаешь родиться красоте и новой жизни. Было видно с какой радостью и ответственностью выполнялись посадки. На месте созданных лесных участков установлены памятные плакаты.
По словам директора по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес" Валерия Савина, главная цель проекта — вовлечение жителей Алтайского края в дело сохранения памяти земляков, самоотверженно вставших на защиту Родины.
Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству ООО "ЛХК "Алтайлес":
— Очень радует, что пример создания новых лесов оказался очень заразительным. С каждым годом все больше людей принимает участие в акции "Лес Победы". Спасибо всем, кто поддержал алтайских лесоводов и почтил память солдат, павших за родную страну. Вместе мы сделали большое доброе дело.
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