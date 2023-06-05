Живой металл, скульптуры-дети и первая женщина, покорившая камень на Алтае. 8 фактов о скульпторе Людмиле Рублевой

- Людмила Рублева родилась в Грозном и с детства была активным ребенком: любила рисовать, лепить, занималась хореографией, гимнастикой и музыкой, потому что мечтала стать пианисткой.
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После того, как Рублева окончила учебу во Львовском училище декоративно-прикладного искусства в 1960 году, она начала работать в Чечено-Ингушском отделении художественного фонда РСФСР в Грозном, а затем — на фабрике «Художник».
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В декабре 1962 года Людмила Рублева переехала в Барнаул, и устроилась работать в Алтайское отделение художественного фонда РСФСР.
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В своем творчестве Рублева вдохновлялась работами скульпторов Льва Николаева, Аделаиды Пологовой, Симоны Миренской.
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Людмила Рублева — первая женщина-скульптор на Алтае.
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Произведения Рублевой находятся в собраниях Музея искусств народов Востока, Художественного музея Алтайского края, Алтайского краеведческого музея, Павловской картинной галереи, Михайловской картинной галереи, а также в частных собраниях.
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Людмила Рублева — постоянный участник краевых, зональных, республиканских и зарубежных выставок.
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Помимо творческой работы, с 1978 по 2002 год Людмила Рублева преподавала в Новоалтайском художественном училище,где обучала будущих художников рисунку, скульптуре, пластической анатомии.
Моя цель — научить видеть, как прекрасен человек в движении, его великолепие, уникальное устройство, совершенство, — рассказывает Людмила Рублева.