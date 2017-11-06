Журналисты нашли в офшорах деньги британской королевы и российских бизнесменов

Королева Елизавета II

Герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004 и 2005 годах вложило около 10 млн евро в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег инвестировали в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании, которую признали виновноц в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях. Компания выплатила 14,8 млн 249 тыс. евро в качестве компенсации, сообщает The Guardian.

В герцогстве заявили, что не имели понятия о инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор, пока об этом не сообщили журналисты. Свою долю в BrightHouse там назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива, пишет РБК.

Шувалов и Усманов

Среди клиентов Appleby нашлись Алишер Усманов, коммунисты и единороссы. Документы, опубликованные международным журналистским консорциумом, также пролили свет на обстоятельства транспортировки собак вице-премьера РФ Игоря Шувалов частными самолетами.

Участвовавшая в расследовании "Новая газета" рассказывает, что супруга вице-премьера Ольга указана в файлах Appleby как бенефициар компании с Бермудских островов Altitude X3 Ltd. Фирме принадлежит Bombardier BD-700-1A10.

Appleby нередко использовалась россиянами для регистрации частных джетов. Юрфирма регистрировала их на острове Мэн, чтобы не платить НДС при импорте в Евросооюз. Так поступали "братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие", передает Newsru.com.

Документы Appleby показывают, что когда Усманов возглавлял структуру "Газпрома" — "Газпром инвестхолдинг", она финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов, которая, как оказалось, поучаствовала в покупке акций социальной сети Facebook.

Усманов и Мильнер приобрели до 10% акций Facebook в 2009 году и продали на размещении их часть, выручив около $1,6 млрд, окупив все затраты и получив больше 500 млн чистой прибыли.

В "Газпром инвестхолдинге" заявили ICIJ, что предоставляли займы офшорной фирме Kanton Services "для общекорпоративных целей". Мильнер подчеркнул, что про инвестицию в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования. Представитель Усманова ответил консорциуму, что в его инвестициях в Facebook не использовались деньги подконтрольных государству компаний.

Блоцкий и Абрамович

Вопросы вызвала и еще одна декларация — о доходах, которую официально представлял депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий. По данным "Новой газеты", идейный коммунист не указал сразу несколько офшорных вложений, в том числе тех, что числятся за его отцом и супругой.

Газета также рассказывает о том, как Роман Абрамович пытался в 2008 году приобрести больше трети крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга Russia Forest Products (Bermuda), дела которого вели юристы Appleby. Сделка на 168 млн долларов не получила одобрения от властей Бермудских островов из-за того, что Абрамович в специальной декларации солгал насчет того, что никогда не был объектом судебного или другого официального расследования. Юристам пришлось немало попотеть, но в итоге в другом офшоре с более сговорчивыми властями была зарегистрирована Russian Forest Products (BVI).