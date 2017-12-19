Злостные алиментщики задолжали более 100 млрд рублей

"На данный момент общая задолженность составляет более 100 млрд рублей", — сказала она.

По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, разрешающий судебным приставам задерживать должников по алиментам. Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.