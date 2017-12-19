Злостные алиментщики задолжали более 100 млрд рублей

Более 100 млрд рублей задолжали родители за уплату алиментов по содержанию несовершеннолетних детей, сообщила судья Татьяна Назаренко, выступая 19 декабря на пленуме Верховного суда, пишет "Интерфакс".
"На данный момент общая задолженность составляет более 100 млрд рублей", — сказала она.
По данным Верховного суда РФ, взыскание алиментов продолжает оставаться наиболее распространенной категорией дел в сфере семейного законодательства.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, разрешающий судебным приставам задерживать должников по алиментам. Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.
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