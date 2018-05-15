Знак доверия Банку Акцепт от Федеральной таможенной службы

Банк зарекомендовал себя как надежный участник валютного рынка, оказывающий предприятиям и организациям полный комплекс услуг по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, в том числе предоставляет все виды таможенных гарантий.

Напоминаем, что применение гарантии уплаты таможенных платежей поможет ускорить прохождение таможенных процедур и получить товар до уплаты таможенных пошлин, налогов / оформления документов; получить возможность воспользоваться правом получения отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов без изъятия денежных средств из оборота; выполнить требования законодательства при осуществлении деятельности в области таможенного дела.