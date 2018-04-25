Звезда "Дома-2" опубликовала свое фото, где весит 143 кг

Участница телепроекта "Дом-2" Александра Чернявская, более известная под псевдонимом Саша Черно, удивила своих поклонником архивным фото.
В своем Instagram девушка выложила снимок с собственным изображением до участия в телестройке.
На фото Черно позирует в черном обтягивающем платье и сапожках в типовой квартире. Пост участница "Дома-2" подписала коротко: "143 кг. А вы говорите, не похудела".
Судя по всему, пост стал своеобразным ответом критикам, которые регулярно упрекают ее в лишних килограммах.
Подписчики аккаунта Черно заметили, что Александра сильно изменилась и, в сравнении с изображением на архивных кадрах, стала выглядеть гораздо лучше, пишет ura.ru. Некоторые пользователи посчитали, что особой разницы в архивных и нынешних фотографиях нет.Саше Черно не впервой слышать критику в отношении своих форм. Многие участники телестройки ей говорят, что она слишком много ест и поэтому толстеет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.