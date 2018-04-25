Звезда "Дома-2" опубликовала свое фото, где весит 143 кг

В своем Instagram девушка выложила снимок с собственным изображением до участия в телестройке.

На фото Черно позирует в черном обтягивающем платье и сапожках в типовой квартире. Пост участница "Дома-2" подписала коротко: "143 кг. А вы говорите, не похудела".

Судя по всему, пост стал своеобразным ответом критикам, которые регулярно упрекают ее в лишних килограммах.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 18 Апр 2018 в 1:47 PDT

Подписчики аккаунта Черно заметили, что Александра сильно изменилась и, в сравнении с изображением на архивных кадрах, стала выглядеть гораздо лучше, пишет ura.ru. Некоторые пользователи посчитали, что особой разницы в архивных и нынешних фотографиях нет.Саше Черно не впервой слышать критику в отношении своих форм. Многие участники телестройки ей говорят, что она слишком много ест и поэтому толстеет.