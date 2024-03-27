27 марта
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Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» впервые стал отцом

Роберта Паттинсона заметили на прогулке с невестой и коляской. Об имени и поле малыша пока ничего неизвестно, сообщает HELLO!

Роберт Паттинсон.
Роберт Паттинсон.
Кинопоиск

Роберт Паттинсон и его невеста Сьюки Уотерхаус стали родителями. Их заметили очевидцы на семейной прогулке с коляской в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что актер выглядел заботливым отцом, когда вез коляску с новорожденным светло-розового цвета, а его девушка просто шла рядом. Последний раз Уотерхаус видели 24 февраля на прогулке с возлюбленным. Тогда она была уже на поздних сроках беременности.

Пара не торопится раскрывать подробности родов, имя и пол ребенка.

Сьюки и Роберт впервые встретились в 2018 году, свои отношения пара держала в секрете.

В декабре фанаты поняли, что пара помолвлена. У девушки заметили кольцо на фотографиях.

Ранее сообщалось, что Никиту Кологривого лишили роли Владимира Жириновского в биографическом фильме.

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