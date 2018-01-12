Как российские звёзды отдыхают на заморских пляжах: снимки из Instagram

Пальмы, море и белоснежный песок, летящие парео и яркие купальники. Российские звёзды знают толк в январском отдыхе. Самые тёплые их снимки с самых роскошных пляжей — в этой подборке.
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