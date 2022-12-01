«Аэрофлот» хочет втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок

«Аэрофлот» планирует втрое увеличить число рейсов из Москвы в Бангкок, заявил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават. Об этом пишет РИА Новости.

По словам посла, некоторые отечественные авиакомпании возобновили прямые, регулярные и чартерные рейсы в Таиланд.

Вылеты осуществляют из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока.

«Недавно мы получили еще одну хорошую новость о том, что „Аэрофлот“ планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Бангкок с семи до 21 рейсов в неделю», — сказал Вонгсинсават.

При этом, добавил он, количество рейсов из Москвы на Пхукет может вырасти с 14 до 20 в неделю.

Посол считает, что это увеличит объем турпотока, пойдет на пользу производителям, а также поднимет уровень контактов между людьми и взаимопонимания между Таиландом и Россией.