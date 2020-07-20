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Туризм

Алтай довел Катю Гордон до слез

Известная юристка, телеведущая и журналист Катя Гордон впервые приехала с семье на Алтай. Местная природа произвела на нее неизгладимое впечатление, чему она посвятила несколько постов в Instagram.

Катя Гордон на Алтае.
Катя Гордон на Алтае.
https://www.instagram.com/katyagordon/

Горный Алтай произвел «выстрел в голову красотой", пишет Гордон. Она порассуждала о сознании туриста, уничтожении природы и людей.

«Важно убивать в себе туриста, выкидывая мусор из окна машины, складируя помойку за собственным забором. Будьте хозяевами добрыми и благодарными, мыслите масштабно», — размышляет телевещущая.

В отпуске на Алтае она с сыновьями сплавлялась по Катуни, пила вино из жимолости, рыбачила и каталась на квадроциклах, даже совершила любительское восхождение — «примерялась к Белухе" — и набиралась «силы и духа».

«Будущее России в тех, кому всегда трудно, но именно на них она держится. Выпью за каждого кто создает свое дело сам сегодня! И всем на Алтай, это красиво до слез!», — написала она, упомянув создателей базы «Медвежий угол».

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