Алтай довел Катю Гордон до слез

Известная юристка, телеведущая и журналист Катя Гордон впервые приехала с семье на Алтай. Местная природа произвела на нее неизгладимое впечатление, чему она посвятила несколько постов в Instagram .

Горный Алтай произвел «выстрел в голову красотой", пишет Гордон. Она порассуждала о сознании туриста, уничтожении природы и людей.

«Важно убивать в себе туриста, выкидывая мусор из окна машины, складируя помойку за собственным забором. Будьте хозяевами добрыми и благодарными, мыслите масштабно», — размышляет телевещущая.

В отпуске на Алтае она с сыновьями сплавлялась по Катуни, пила вино из жимолости, рыбачила и каталась на квадроциклах, даже совершила любительское восхождение — «примерялась к Белухе" — и набиралась «силы и духа».