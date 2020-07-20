Алтай довел Катю Гордон до слез

Горный Алтай произвел «выстрел в голову красотой", пишет Гордон. Она порассуждала о сознании туриста, уничтожении природы и людей.
«Важно убивать в себе туриста, выкидывая мусор из окна машины, складируя помойку за собственным забором. Будьте хозяевами добрыми и благодарными, мыслите масштабно», — размышляет телевещущая.
В отпуске на Алтае она с сыновьями сплавлялась по Катуни, пила вино из жимолости, рыбачила и каталась на квадроциклах, даже совершила любительское восхождение — «примерялась к Белухе" — и набиралась «силы и духа».
«Будущее России в тех, кому всегда трудно, но именно на них она держится. Выпью за каждого кто создает свое дело сам сегодня! И всем на Алтай, это красиво до слез!», — написала она, упомянув создателей базы «Медвежий угол».