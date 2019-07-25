Алтай попал в топ горных курортов на лето

Горный Алтай попал в десятку самых популярных горных курортов для активного отдыха. Так считают аналитики агенства ТурСтат .

Рейтинг горных курортов составили по результатам анализа популярности курортов, развитости инфраструктуры и транспортной доступности. В список попал Катунский хребет в Республике Алтай.

Топ-10 курортов для активного отдыха в России и СНГ

Красная Поляна , Сочи Чимбулак , Алматы , Казахстан Крымские горы , Крым Шахдаг , Азербайджан Домбай , Карачаево-Черкессия Приэльбрусье , Кабардино-Балкария Катунский хребет , Горный Алтай Шерегеш , Кемеровская область Хибины , Мурманская область Каракол , Киргизия

Длина Катунского хребта составляет 150 км, высшая точка — гора Белуха. Он находится в Усть-Коксинском районе, почти на южной границе Алтая с Казахстаном.

Территория Катунского хребта в районе озера Тальмень и Верхнего Мультинского включена в Катунский биосферный заповедник, а Белухинский массив, озеро Аккем и Кучерлинское, относятся к природному парку «Белуха».