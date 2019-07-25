Алтай попал в топ горных курортов на лето

Рейтинг горных курортов составили по результатам анализа популярности курортов, развитости инфраструктуры и транспортной доступности. В список попал Катунский хребет в Республике Алтай.
Топ-10 курортов для активного отдыха в России и СНГ
- Красная Поляна, Сочи
- Чимбулак, Алматы, Казахстан
- Крымские горы, Крым
- Шахдаг, Азербайджан
- Домбай, Карачаево-Черкессия
- Приэльбрусье, Кабардино-Балкария
- Катунский хребет, Горный Алтай
- Шерегеш, Кемеровская область
- Хибины, Мурманская область
- Каракол, Киргизия
Длина Катунского хребта составляет 150 км, высшая точка — гора Белуха. Он находится в Усть-Коксинском районе, почти на южной границе Алтая с Казахстаном.
Территория Катунского хребта в районе озера Тальмень и Верхнего Мультинского включена в Катунский биосферный заповедник, а Белухинский массив, озеро Аккем и Кучерлинское, относятся к природному парку «Белуха».