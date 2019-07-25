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Туризм

Алтай попал в топ горных курортов на лето

Горный Алтай попал в десятку самых популярных горных курортов для активного отдыха. Так считают аналитики агенства ТурСтат.

Экспедиция в Горный Алтай.
Экспедиция в Горный Алтай.
Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Рейтинг горных курортов составили по результатам анализа популярности курортов, развитости инфраструктуры и транспортной доступности. В список попал Катунский хребет в Республике Алтай.

Топ-10 курортов для активного отдыха в России и СНГ

  1. Красная Поляна, Сочи
  2. Чимбулак, Алматы, Казахстан
  3. Крымские горы, Крым
  4. Шахдаг, Азербайджан
  5. Домбай, Карачаево-Черкессия
  6. Приэльбрусье, Кабардино-Балкария
  7. Катунский хребет, Горный Алтай
  8. Шерегеш, Кемеровская область
  9. Хибины, Мурманская область
  10. Каракол, Киргизия

Длина Катунского хребта составляет 150 км, высшая точка — гора Белуха. Он находится в Усть-Коксинском районе, почти на южной границе Алтая с Казахстаном.

Территория Катунского хребта в районе озера Тальмень и Верхнего Мультинского включена в Катунский биосферный заповедник, а Белухинский массив, озеро Аккем и Кучерлинское, относятся к природному парку «Белуха».

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